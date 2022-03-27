  1. İran
27 Mar 2022 10:13

İran'da silah kaçakçılarına ağır darbe

İran'da silah kaçakçılarına ağır darbe

İran’ın İlam eyaleti kamu güvenliği ve istihbarat polis şefi albay Ali Cemşidpur, eyalet genelinde silah kaçakçılığı yapan beş çeteyi çökerttiklerini belirtti.

Fars'a göre, İran’ın İlam eyaleti kamu güvenliği ve istihbarat polis şefi albay Ali Cemşidpur yaptığı bir açıklamada geçen sene boyunca silah ve mühimmat kaçakçıları ile mücadele çerçevesinde 9 operasyon uygulandığını belirtti.

Albay Cemşidpur, bu çerçevede yapılan operasyonların sonucunda 923 adet silah, 15 bin mühimmat, 27 el bombası ele geçirildiğini, 862 sanık da yakalandığını kaydetti.

Albay Cemşidpur, bu operasyonlarda tespit edilen beş çeteden de 58 adet silah ele geçirildiğini, geçen sene ele geçirilen silah sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artış kaydettiğini ifade etti.

News Code 1901203
https://tr.mehrnews.com/news/1901203/

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