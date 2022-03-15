Meksika'daki ABD konsolosluğuna silahlı saldırı

Meksika hükümeti, "El Huevo" lakabıyla bilinen Juan Gerardo Trevino'nun tutuklanmasının ardından şehirde çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Çıkan olaylarda ABD konsolosluğuna ateş açılmasının ardından konsolosluk binası geçici olarak kapatıldı.

ABD konsolosluğu, vatandaşlarına güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yaptı.

Meksika hükümetinin açıklamasında, Trevino'ya uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, cinayet, terör, gasp ve çetecilik suçlarının yöneltildiğine yer verildi.

Trevino'nun hem Meksika hem de ABD vatandaşı olduğu açıklandı.

Kaynak: TRT Haber