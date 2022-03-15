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15 Mar 2022 12:43

Meksika'daki ABD konsolosluğuna silahlı saldırı

Meksika'daki ABD konsolosluğuna silahlı saldırı

Meksika'nın Nuevo Laredo şehrinde bir çete liderinin tutuklanmasının ardından çıkan olaylarda ABD konsolosluğuna ateş açıldı.

Meksika hükümeti, "El Huevo" lakabıyla bilinen Juan Gerardo Trevino'nun tutuklanmasının ardından şehirde çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Çıkan olaylarda ABD konsolosluğuna ateş açılmasının ardından konsolosluk binası geçici olarak kapatıldı.

ABD konsolosluğu, vatandaşlarına güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yaptı.

Meksika hükümetinin açıklamasında, Trevino'ya uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, cinayet, terör, gasp ve çetecilik suçlarının yöneltildiğine yer verildi.

Trevino'nun hem Meksika hem de ABD vatandaşı olduğu açıklandı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1901060
https://tr.mehrnews.com/news/1901060/

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