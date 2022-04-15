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15 Nis 2022 09:52

Avrupa Birliği Rusya’ya silah satışını durdurdu

Avrupa Birliği Rusya’ya silah satışını durdurdu

Polonya ve Baltık ülkelerinden gelen çağrıların ardından Avrupa Birliği, AB silah üreticilerinin Rusya ile iş yapmasına izin veren bir yaptırım muafiyetini iptal etti.

Reuters'in haberine göre, Brüksel, Kırım'ın ilhakını gerekçe göstererek Temmuz 2014'te Rusya'ya silah ve mühimmat ihracatını engelledi.

Ancak, ambargodaki bir madde, Ağustos 2014'ten önce imzalanan sözleşmeler kapsamında satış yapılmasına izin veriyordu.

Fransız ve Alman silah üreticileri, bu boşluktan yararlandı.

AB Komisyonu'ndan alınan verilere atıfta bulunan Reuters, AB üye ülkelerinin Moskova'ya 2020'de 25 milyon euro, 2021'de 39 milyon euro değerinde silah ve mühimmat sattığını duyurdu.

Toplantıya katılan diplomatlara göre, Polonya ve Litvanya gibi ülkelerden gelen yeni eleştirilerin ardından AB hükümetleri muafiyeti kaldırmayıgeçen haftaya kadar kabul etmedi.

Muafiyet, 8 Nisan'da yayınlanan ve AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarının "beşinci paketini" detaylandıran belgelerde görünmüyor.

Ancak AB, yeni ambargoyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamada, kaldırma işleminden bahsetmedi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1901528
https://tr.mehrnews.com/news/1901528/

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