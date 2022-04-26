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26 Nis 2022 13:03

Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı

Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı

2020'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında, Çin'de okuyan binlerce Hint öğrencinin eğitim için Çin'e girmesinin engellemesine misilleme olarak Hindistan'dan bir adım geldi. Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı.

NDTV'nin haberine göre, 2020'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında, Çin'de okuyan binlerce Hint öğrencinin eğitim için Çin'e girmesinin engellemesine misilleme olarak Hindistan'dan bir adım geldi.

290 üyesi bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Hindistan'ın, Çin vatandaşlarına verdiği turist vizelerini askıya aldığını duyurdu.

IATA'nın yayımladığı genelgede, Çin vatandaşlarına verilen turist vizelerinin artık geçerli olmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin Hint yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber7

News Code 1901794
https://tr.mehrnews.com/news/1901794/

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