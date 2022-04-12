Blinken: Hindistan'a S-400 yaptırımı konusunda henüz karar vermedik

Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında Washington'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen bakanlar, ABD-Hindistan ikili ve bölgesel ilişkilerini değerlendirirken Blinken, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt verdi.

ABD'nin hiçbir müttefikinin Rusya'dan kapsamlı silahlar almaması yönündeki çağrılarını yineleyen Blinken, Hindistan'ın Moskova'dan S-400 alımı için şunları söyledi:

"CAATSA Yasası (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında muhtemel yaptırım veya muhtemel muafiyet konusunda henüz karar vermedik. Ancak Hindistan ile Rusya arasında askeri satışlar da dahil uzun bir geçmiş ve ilişki var. Bizim Hindistan'a ortak olamadığımız dönemlerde bu ilişki yıllar önce şekillenmişti. Şimdi ise Hindistan'ın güvenlik ortağı tercihi olabilecek durumdayız ve bunu istiyoruz."

Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle CAATSA yaptırımları uygulanmış ve Türkiye F-35 programından çıkarılmıştı.

Kaynak: T24