ABD’den Türkiye ile ilgili önemli soruya net yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bir gazetecinin “Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi ve yaptırımları ihlal etmesi ABD açısından kabul edilebilir mi?” şeklinde bir sorusuna Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına karşı tavır aldığını ve Ukrayna halkını desteklemeye dönük çabalara önemli katkılar sağladığını söyledi.

Türkiye'nin yaptırım ihlali içerisine girdiğinden haberdar olmadığını ifade eden Price, soruya yanıtında Türkiye'nin Ukrayna halkına ve krizin çözümü çabalarına desteğinden söz etti.

Türkiye başarı kaydedemedi ama..

Price, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Ukrayna halkını destekleme ve Rusya'dan hesap sorma çabalarına önemli katkılar sundular. Türkler ayrıca herhangi bir diplomatik ilerlemenin sağlanıp sağlanamayacağını görmek için Ruslar ve Ukraynalıları bir araya getirmede çok önemli bir diplomatik rol oynadı. Maalesef, Türkiye, Fransa, Almanya, İsrail ya da diğerlerince olsun, bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri çok başarı kaydedemedi. Bunun nedeni bu ülkelerin çabalarının yeterli olmaması değil, Rusya Federasyonu'nun diplomasi yürütme ve ihtilafı sona erdirme yolunda ciddi görünmemesi” diye konuştu.

Price, aynı gazetecinin ısrar etmesi üzerine de, “Türkiye bağlamında yaptırımların ihlal ediliyor olduğuna ilişkin bir bilgim yok ancak Türkiye önemli katkılar yaptı. Tekrar etmem gerekirse, Türkiye bir NATO müttefiki olarak, bu bağlamda Rusya'nın saldırganlığına karşı durdu ve Ukrayna halkını desteklemeye dönük çabalara önemli katkılar sundu” dedi.

Aynı gazetecinin Price'a, “ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uyguladığı CAATSA (Hasımlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımları kaldırmayı planladığı doğru mu sorusuna Price “Bu konuda size bir yanıtım yok. Müttefikimiz Türklerle S-400 sistemine sahip olmalarından kaynaklanan kaygılarımız hakkında devam eden bir diyalog halindeyiz” dedi.

Kaynak: Sözcü