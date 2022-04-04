Siyonist güçlerinden Babu'l-Amud bölgesine baskın

Dün gece yaşanan olaylarda işgal güçlerinin biri çocuk olmak üzere 3 Filistinliyi gözaltına aldığı haber verildi. Aynı zamanda Kudüs'teki Babu's-Sahire'yi de kapattıkları belirtildi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre İsrail işgal güçleri dün gece Babu'l-Amud bölgesine baskın düzenledi ve çıkan gerginlik üzerine Filistinli gençleri kovalamaya başladı. Bu arada henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuğu, ardından da iki genci gözaltına aldılar.

İşgal güçlerinin bu saldırgan tutumu Filistinli gençlerle aralarında çatışmalar çıkmasına neden oldu. Çatışmada en az 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu gerginliğin ve çatışmaların, Mescidi Aksa'da namaz kılan büyük kalabalıkların yatsı ve teravih namazlarını kılıp dağılmaya başlamasından sonra vuku bulduğu belirtildi.

Bu olayların yaşanmasından birkaç saat önce de Siyonist Bakan Yair Lapid'in bölgeye bir baskın düzenlediği ifade edildi.

İşgal güçleri Ramazan'ın birinci gününde, 2 Nisan Cumartesi gecesi de aynı bölgede Filistinlilere saldırmış, bazı kişileri gözaltına almış ve bu yüzden gerginlik ve çatışmalar yaşanmıştı.