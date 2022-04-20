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20 Nis 2022 15:09

Sağlık alanında işbirliği fırsatlarının artırılmasına yönelik İran-Suriye görüşmeleri

Sağlık alanında işbirliği fırsatlarının artırılmasına yönelik İran-Suriye görüşmeleri

Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub, İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Muhammad Hüseyin Niknam ile sağlık, ilaç ve tıbbi ekipman alanında iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

İran Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu görüşmede Büyükelçi Deyyub, teknolojilerden ve modern bilim ve teknoloji parklarından yararlanarak bazı nadir ve kaliteli ilaç ve tıbbi ekipmanların üretiminin yerelleştirilmesi, araştırma, laboratuvar ve üretim deneyimlerinin karşılıklı şekilde faydalanılması alanında işbirliği fırsatları olduğuna dikkat çekti.

Deyyub, Suriye ve İran’daki ilaç ve tıbbi cihaz şirketleri arasındaki işbirliğinin yoğunlaşmasını ve güçlendirilmesini engelleyen zorlukların ele alınmasının önemini vurgulayarak, iki ülkenin sağlık bakanlıklarındaki ilgili makamlar arasında sanal bir toplantı yapılmasının ortak işbirliği içerisinde güçlendirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Niknam ise İran Sağlık Bakanlığı’nın mümkün olan tüm alanlarda Suriye Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, bu işbirliğini güçlendirmenin ve iki ülke arasında, özellikle bilgi şirketleri ve bilgi şirketleri ve teknoloji parkları alanında uzmanlık transferinin önemini vurguladı.

Kaynak: SANA

News Code 1901692
https://tr.mehrnews.com/news/1901692/

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