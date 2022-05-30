İran ve Suriye, yaptırımlara karşı birlikte hareket etmeli

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub, bugün İran Ticaret Odası'nda düzenlenen İran-Suriye Ortak Ekonomik Konferansına katıldı. Burada konuşma yapan Deyyub, İran-Suriye ilişkileri ile ilgili olarak, “İki ülke ekonomik ilişkilerini artırmak için sahip olduğu kapasitelerini kullanabilir.” dedi.

Ülkesinin İran ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını belirten Deyyub, “Son yılda İran ile Suriye arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkması bu çabaların sonucudur.” ifadesini kullandı.

Şefik Deyyub, “Şam, Suriye ile ticarette İran özel sektörünün önündeki her türlü engeli kaldırmaya çalışıyor.” açıklamasını yaptı.

Tahran ve Şam'ın yaptırımlara karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Suriyeli diplomat, “Suriye'nin yeniden inşasını gündeme getirmeliyiz.” diye konuştu.