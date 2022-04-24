İran Devlet Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadat , “Hükümetin komşu ülkelerle ticarete büyük önem vermesi, siyasi sorunların çözülmesine ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yol açabilir.” dedi.

Saadet, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik pek çok planının ticaret odasının gündemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki ülke iş adamlarının birbiriyle tanışmasına zemin hazırlamanın büyük bir etkisi var. Dolayısıyla bunu devam ettirmeye çalışıyoruz."

Saadat, “Hükümetin görevlerinden biri İran ile Türkiye arasındaki ticareti güçlendirmek için kolaylıklar sağlamaktır, çünkü iki ülke arasındaki politikalar bazı durumlarda ekonomiyi de etkiler.” ifadesini kullandı.

İran ve Türkiye'nin bölgenin önemli ülkeleri olduğunu anlatan Saadat, “İki ülkenin pazarı 160 milyon kişinin yararı için değerlendirilebilir; Çünkü iki ülkede kaydadeğer bir nüfus var.” açıklamasını yaptı.

Mehrdad Saadat, Türkiye'nin 2021'de 300 milyar dolarlık ithalatına değinerek, “Türkiye’nin komşu olması İran’a çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ticaret alanında hükümetin tedbirleri ile özel sektör ülkenin çıkarları doğrultusunda iyi adımlar atabilir.” diye konuştu

İran'dan Türkiye'ye ihracatta yüzde 141 artış

İran’ın Türkiye’ye ihracatı, 1400 yılında (Hicri Şemsi Takvim) bir önceki yıla göre yüzde 141 artışla 6 milyar 100 milyon dolara ulaştı. İthalatı da yüzde 20 artarak 5 milyar 300 milyon dolara yükseldi.