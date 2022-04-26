İran Yargı Erki'nden Türkiye'de yatırım yapmak isteyen vatandaşlara tavsiye

İran Yargı erki Suç Önleme Yüksek Kurulu Sekreterliği Başkanı Alirıza Saveri, Türkiye'ye turizm veya ikamet amaçlı seyahat etmek isteyen vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulunarak, “Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen vatandaşlara İran’ın Ankara Büyükelçiliği ve Trabzon, Erzurum ve İstanbul Başkonsolosluklarına danışmaları ve ticari işlemlerini ise resmi makamlar aracılığıyla sürdürmeleri tavsiye edilir.” dedi.
İran Yargı Erki, turizm veya ikamet amacıyla Türkiye'ye seyahat eden yolculara herhangi bir yatırım yapmadan önce İran Büyükelçiliği ya da Başkonsolosluklarına danışmalarını tavsiye etti.
News Code 1901796
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