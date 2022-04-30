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30 Nis 2022 10:11

Aliyev: Karabağ Ermenilerinden olumlu mesajlar alıyoruz

Aliyev: Karabağ Ermenilerinden olumlu mesajlar alıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev"Son olarak, geçtiğimiz günlerde Ermenistan’dan olumlu bir cevap aldık. Ermenistan hükûmeti, Azerbaycan’ın öne sürdüğü beş maddeyi kabul etti" dedi.

Aliyev "Son olarak, geçtiğimiz günlerde Ermenistan’dan olumlu bir cevap aldık. Ermenistan hükûmeti, Azerbaycan’ın öne sürdüğü beş maddeyi kabul etti. Bu, ikinci Karabağ Savaşı’ndan bir buçuk yıl sonra önemli bir işarettir" dedi.

Karabağ’da yaşayan Ermenileri Azerbaycan vatandaşı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev “Karabağ’daki Ermenilerden şimdiden çok olumlu mesajlar alıyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak tüm hak ve özgürlüklere sahip olacaklarını ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını yakında anlayacaklarını umuyoruz” dedi.

News Code 1901883
https://tr.mehrnews.com/news/1901883/

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