Reisi, Ermenistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi'ni kabul etti

Bugün gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Arsen Avagyan, Cumhurbaşkanı Reisi'ye güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Ermenistan arasındaki dostane ilişkilere değinerek, "Tahran ve Erivan arasında dostane ilişkileri geliştirmek için çeşitli kapasiteler var" dedi.

Reisi, İran’ın herhangi bir saldırganlığa karşı tutarlı politikasına atıfta bulunarak, “Bugün İran'ı dünyadaki diğer ülkelerden ayıran şey, ABD ve sultacı ülkelerin saldırganlığına karşı ilkeli tutumumuzdur” ifadesini kullandı.

Reisi, İran’ın her zaman ülkelerin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkını desteklediğini söyledi.

Ermenistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi Arsen Avagyan da ülkesinin yetkililerinin İran’la ilişkilerini geliştirme kararlığını belirterek, “Erivan, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyini stratejik ilişkiler düzeyine çıkarmaya hazır” dedi.