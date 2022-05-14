Heniyye'den, İsrail'le mücadele için 'birleşik saha komutanlığı' oluşturulması çağrısı

Filistin medyasına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Siyonist İsrail ile mücadeleye öncülük edecek 'birleşik saha komutanlığı' kurulması çağrısında bulundu.

Heniyye, rejim polisinin, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesine katılanlara yönelik sert müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Heniyye, "Bir şehidin (Şirin) cenazesinden ve Filistin bayrağının yükselmesinden korkan bir varlık bizim topraklarımızda yaşayamaz. İşgalle mücadeleye öncülük edecek birleşik bir saha komutanlığının hızlı bir şekilde oluşturulması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hamas lideri, "gazeteci Ebu Akile'nin hayattayken İsrail'in suçlarını ifşa ettiği gibi bugün de cenazesinde bu varlığın vahşetini bir kez daha gözler önüne serdiğini" vurguladı.

Heniyye, çağrısını yaptığı birleşik saha komutanlığının mahiyetine ilişkin detay vermedi.

Rejm güçleri, öldürdüğü Ebu Akile'nin cenazesine de saldırdı

İşgal güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

Rejim güçlerinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden olmuştu.