ABD'de Şirin Ebu Akile’ye uygulanan "çifte standart"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 13 Mart 2022'de Renaud'un ölümüyle ilgili habere, ''Amerikalı gazeteci Brent Renaud, Ukrayna'da öldürüldü'' başlığını attı. Aynı gazete, 11 Mayıs'ta öldürülen Akile için, ''Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile 51 yaşında öldü'' başlığını attı.

Gazetenin Akile ile ilgili başlığı sosyal medyada çok tepki çekti. Birçok kullanıcı, Akile'nin gazetecilik görevini yaparken Siyonist güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğüne dikkat çekerek, ''öldü'' ifadesinin yetersiz olduğunu savundu.

Kaynak: T24