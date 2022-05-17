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17 May 2022 17:33

ABD'de Şirin Ebu Akile’ye uygulanan "çifte standart"

ABD'de Şirin Ebu Akile’ye uygulanan "çifte standart"

New York Times'ın Ukrayna'da Rus askerleri tarafından öldürülen ABD'li gazeteci Brent Renaud ile Siyonist İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'nda düzenlediği operasyonda öldürdüğü Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölüm haberlerinin başlıklarını farklı kelimelendirmesi dikkat çekti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 13 Mart 2022'de Renaud'un ölümüyle ilgili habere, ''Amerikalı gazeteci Brent Renaud, Ukrayna'da öldürüldü'' başlığını attı. Aynı gazete, 11 Mayıs'ta öldürülen Akile için, ''Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile 51 yaşında öldü'' başlığını attı.

ABD'de Şirin Ebu Akile’ye uygulanan "çifte standart"

Gazetenin Akile ile ilgili başlığı sosyal medyada çok tepki çekti. Birçok kullanıcı, Akile'nin gazetecilik görevini yaparken Siyonist güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğüne dikkat çekerek, ''öldü'' ifadesinin yetersiz olduğunu savundu.

Kaynak: T24

News Code 1902248
https://tr.mehrnews.com/news/1902248/

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