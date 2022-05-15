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15 May 2022 17:54

Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Tahran Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Tahran Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

Filistin'in Tahran Büyükelçiliğinde, Batı Şeria'da görevi başındayken Siyonist Rejim askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için taziye defteri açıldı.

Filistin'in Tahran Büyükelçiliğinde, Batı Şeria'da görevi başındayken Siyonist Rejim askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için taziye defteri açıldı.

Elçiliği ziyaret eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, taziye deferini imzaladı.

Şirin Ebu Akile’nin, işgalci Siyonist Rejim güçleri tarafından şehit edilmesinden dolayı Filistin halkına ve medya topluluğuna başsağlığı dileyen Hatipzade, Siyonist Rejim'in bu eylemini de kınadı.

Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Tahran Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

News Code 1902185
https://tr.mehrnews.com/news/1902185/

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