İran-Rusya futbol maçına FIFA engeli

İran Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamid Stili, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rusya ile hazırlık maçı yapmayı planlamıştık, ancak FIFA’dan engel geldi.” dedi.

FIFA, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya tarihi bir yaptırım kararı uygulamıştı.

FIFA ve UEFA, aldığı ortak kararla Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini ikinci bir bilgilendirmeye kadar uluslararası müsabakalardan men etmişti.

İran takımı ilk hazırlık maçına çıkıyor

İran Milli Futbol Takımı, önümüzdeki 6 Haziran tarihinde Vancouver kentinde hazırlık maçı kapsamında Kanada takımı ile karşı karşıya gelecek.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.