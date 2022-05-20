Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Emir Abdullahiyan’ın Lavrov ile görüşmesinde 2015’te İran’la yaplan nükleer anlaşmanın durumu ve Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.

Emir Abdullahiyan, İran’ın savaş ve yaptırım yöntemine başvurulmasına karşı olduğunu belirterek, Tahran’ın Ukrayna’da taraflar arasında müzakerelere ve ateşkese destek vurgusunu yineledi.

Emir Abdullahiyan, “İran İslam Cumhuriyeti olarak Ukrayna krizini çözmek için her türlü diplomatik çabayı destekliyor ve çözüm sürecine arabuluculuk ve yardım etmeye hazırız.” dedi.

11 Mart tarihinde ara verilen Viyana müzakerelerine ilişkin Emir Abdullahiyan, “Amerika tarafı mantıklı hareket ederse, anlaşma sağlanabilir.” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmadaki tarafları inisiyatif almaya çağırarak, Tahran'ın iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için ciddi bir iradeye sahip olduğunu vurguladı.

İran’ın kırmızı çizgilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, Rusya'nın İran'ın onayladığı bir anlaşmayı destekleme konusundaki olumlu tutumunu takdir etti.

Bu telefon görüşmesinde iki taraf ikili meselelerin son durumunu da ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Tahran-Moskova ilişkilerinin önemli olduğunu söyledi.

Ülkesinin nükleer anlaşmaya desteğini sürdürdüğünü dile getiren Lavrov, Moskova'nın İran tarafının çıkarları doğrultusunda adil bir anlaşmanın sağlanması için çaba gösterdiğini vurguladı.

Ukrayna'daki durum hakkında bilgi veren Rus yetkili, Ukrayna'daki savaşta İran'ın yapıcı rolünü övdü.