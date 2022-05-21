Davos Zirvesi yeniden başlıyor: Rusya davet edilmedi

Dünyanın tanınmış iş insanları ve politikacılarını bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 22-26 Mayıs arasında İsviçre’nin Davos kasabasında yarından itibaren yeniden gerçekleştirilecek. Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen WEF, "Tarihi bir dönüm noktası" temasıyla başlayacak. Toplantılarda küresel salgın, Ukrayna savaşı, bölgesel ekonomik sorunlar, ilerlemeyi hızlandırmak, küresel zorluklarla mücadele, açlık ve kuraklık, küresel çatışmalar ve dünyada var olan sıkıntılara çözüm yolları bulmak için dünyanın farklı kıtalarından 50 devlet ve hükümet başkanı, büyük şirketlerin yöneticileri ve diğer alanlardan dahil olmak üzere 2 bin 500’den fazla katılımcı bir araya gelerek çözüm yolları arayıp öneriler sunacak.

Toplantının gündemi yoğun

Dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı WEF, salgının ardından ve savaşın sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya karşısında dünya liderlerini ilk bir araya getirecek. İklim değişikliğinden, çevre ve ormanlık alanların koruması, eğitim, ağır darbe alan ekonominin yeniden canlandırılması, teknoloji ve dördüncü sanayi devrimi, enerji politikalarına uygun vadeli politikaların oluşmasına kadar temel konular özel oturumlarla masaya yatırılacak.

İHA