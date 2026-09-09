İranlı yetkili, UAEA Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararın kabul edilmesine tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı kabul edilen kararı eleştirerek, bu adımı İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar ve normal doğrulama sürecinde yaratılan engellerle başlayan bir sürecin sonucu olarak değerlendirdi.

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın denetim altındaki nükleer tesislerine saldırıyorlar, normal doğrulama sürecini aksatıyorlar ve ardından bu durumu UAEA Yönetim Kurulu'nda karar tasarısı çıkarmak için bahane olarak kullanıyorlar” dedi.

İranlı yetkili, Batı ülkelerine hitaben şunları söyledi: "Bu tür girişimlerle ne kendi başarısız politikalarınızın ve eylemlerinizin üzerini örtebilirsiniz ne de BM Güvenlik Konseyi'nde bir sonuç elde edebilirsiniz."

ABD ile İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan üç Avrupa ülkesi tarafından önerilen karar tasarısı, UAEA Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmişti.

