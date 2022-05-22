Ankara'dan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına ülkede gerçekleşecek büyük organizasyonlarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bakanlığın web sitesinde "ABD’de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlığı ile yayınlayan açıklamada "ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir'' denildi.

Bakanlık açıklamasında şu sözlere yer verdi:

''ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.''