  1. Türkiye
22 May 2022 14:42

Ankara'dan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

Ankara'dan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına, ülkede bugün yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlara yönelik dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına ülkede gerçekleşecek büyük organizasyonlarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bakanlığın web sitesinde "ABD’de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlığı ile yayınlayan açıklamada "ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir'' denildi.

Bakanlık açıklamasında şu sözlere yer verdi:

''ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.''

News Code 1902382
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1902382/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler