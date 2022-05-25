Blinken Ermenistan Başbakanı ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefonda görüştü. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, görüşmede son günlerde güney Kafkasya’da görülen pozitif ivmenin ele alındığını belirtti. Blinken'ın Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin önemini vurguladığı da belirtildi.

Sözcü günlük basın brifinginde, Bakan Blinken’ın ABD’nin güney Kafkasya’da sınırların belirlenmesi çabalarına yardım etmeye hazır olduğunu ve tarafları devam eden ulaşım ve iletişim bağlantılarını ilerletme çabaları konusunda desteklediğini söyledi.

Price’a göre Blinken bölgedeki zorlukları aşmak için ikili diyaloğun devam etmesinin önemini vurguladı, AB arabuluculuğunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılan görüşmelere desteğini sunduğunu bildirdi.