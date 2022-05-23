Suriye'den Türkiye'nin "Güvenli Bölge" planına tepki

Suriye Dışişler Bakanı Faysal Mikdad, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü

Suriye medyasına göre taraflar görüşmede ortak çıkar meseleleri, Suriye devletinin, özellikle Suriye’nin farklı bölgelerinde gerçekleşmiş ve halen devam etmekte olan uzlaşma ve çözüm süreçlerinin kapsamını genişleterek istikrarı pekiştirme çabaları konularını ele aldı.

Bu görüşmede Mikdad, yakın zamanda çıkarılan af kararnamesinin içeriği ve önemi hakkında bilgi vererek, ilgili tüm makamların af kararnamesini tam olarak uygulamak için kesintisiz çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Suriye topraklarının bir bölümünde devam eden Türk işgaline işaret eden Mikdad, Ankara'nın kuzey Suriye’de sözde bir “güvenli bölge” kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamaların tehlikesine karşı uyarıda bulundu ve uluslararası toplumdan, bu ülkenin başkalarının toprağı üzerinden pazarlık konusu yapmasına izin vermemeye çağrıda bulundu.

Pedersen ise son af kararnamesinin önemli bir adım olarak nitelendirerek, düzenlediği son ziyaret ve toplantılarının gidişatı hakkında bilgi verdi ayrıca, anayasa tartışma komitesinin bir sonraki turunun bu ayın 28’inde düzenlenmesi konusuna da değindi.