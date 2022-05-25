BM'den Erdoğan'ın Suriye açıklamasına tepki

Suriye medyasına göre; Birleşmiş Milletler, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineleyerek, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde sözde “güvenli” bir bölge oluşturmak için Suriye topraklarının bir kısmına saldırma planlarını reddettiğini ilan etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye sınırına askeri operasyon düzenleme tehdidiyle ilgili bir soruya yanıt olarak: “Suriye’nin bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü savunan tutumumuza bağlılığımızı teyit ediyoruz” dedi.

BM Sözcüsü, "Suriye’nin daha fazla askeri operasyona ihtiyacı yok, ancak ihtiyacı olan şey siyasi bir çözüm ve daha fazla insani yardım. Bunlar üzerinde çalıştığımız şeylerdir” ifadelerini kullandı.