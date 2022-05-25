AB ülkelerinden Ukrayna'ya 500 milyon euroluk askeri yardım

Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna'ya askeri destek için 500 milyon euroluk ilave yardımda bulunmak üzere uzlaştı.

Son yardımla birlikte AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplamı 2 milyar euroya ulaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, "Bu destek Ukrayna'nın kendisini savunmasında Avrupa'nın çabalarının yalnızca bir bölümüdür. AB ve üye ülkeler desteğe devam etmekte kararlıdır. Savaşın başından beri yardım ediyoruz, savaş bitene kadar yardımı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AB'nin askeri yardımları silah ve malzemenin yanı sıra koruyucu ekipman, ilk yardım kitleri ve yakıt gibi kalemleri içeriyor. .