Ukrayna Avrupa Birliği adayı oluyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve komşusu Moldova'nın birliğe aday olmasına yeşil ışık yaktı. AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'nın üye olmasını önerdiği resmi açıklamayı yayınladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev yönetiminin bir dizi reform yapmasını beklediklerini söyledi.

Yeşil ışık yaktılar

24 Nisan'da başlayan Rus işgalinden bu yana ilk kez Kiev'i ziyaret eden Fransa lideri Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek mesajları vermişti. Liderler, Ukrayna'nın adaylık statüsünün 'acilen' verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ukrayna'nın AB üyeliğine başvuru süreci, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden dört gün sonra, 28 Şubat'ta başlamıştı.

Kaynak: Yeni Şafak