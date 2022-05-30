İran ve Finlandiya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna’daki son gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu.

Emir Abdullahiyan telefon görüşmesinde, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yaptığı son ziyarette sağlanan anlaşmalara değinerek, İran’ın karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için hazır olduğunu söyledi.

İran ile yapılan Viyana müzakerelerine ilişkin Emir Abdullahiyan, ABD'nin kararsızlığını eleştirerek, Tahran'ın iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, Yemen'de ateşkesin devamına verilen desteğe işaret ederek, ülkeye uygulanan kuşatmanın tamamen kaldırılması gerektiğini ve Yemen krizinin Yemen-Yemen diyaloğu çerçevesinde çözülmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak Emir Abdullahiyan, İran’ın savaşa karşı olduğunu ifade ederek, Kiev ve Moskova’ya savaşı sona erdirmek için masaya oturma çağrısında bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı da, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90'ıncı yıl dönümü vesilesiyle yapılan bu görüşmede, İran ve Finlandiya arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu dile getirdi.

Pekka Haavisto, Viyana görüşmelerinde olumlu bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirdi.