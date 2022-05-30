İranlı karikatüriste Türkiye'den ödül

İranlı karikatürist Muhammed Hüseyin Ekberi Türkiye'de Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlendiği 1'inci Uluslararası Karikatür Yarışması'nda altın madalya kazandı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen uluslararası yarışma, evrensel bir sanat olan karikatür aracığıyla çağın sorunlarına dikkat çekmek, kültürleri buluşturmak ve genç çizerleri özendirmek amacıyla düzenlendi.

Bu yarışma ekoloji (İklim değişikliği, gıda kıtlığı, su kıtlığı, ormaların yok olması" temasıyla 55 ülkeden 400'den fazla çizerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmanın ödül töreni 5 Haziran 2022 Pazar günü Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda yapılacak.