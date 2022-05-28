12. Tahran Animasyon Festivali yarın başlıyor

Çocukların ve Genç Yetişkinlerin Entelektüel Gelişimi Enstitüsü tarafından düzenlenen Tahran Uluslararası Animasyon Festivali, yarın 12'nci kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Yabancı ve yerli animasyon ve çizgi filmlerin yer aldığı festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

Uluslararası Yarışma eserlerini değerlendirecek jüri üyeleri şöyle:

Georges Schwizgebel (animasyon yönetmeni), Koji Yamamura (animasyon yönetmeni), Nazanin Sobhan Sarbandi (yönetmen ve yazar), Bulent Küçükerdoğan (sinema akademisyeni) ve Marco Bellano (animasyon akademisyeni)

84 ülke iki yılda bir düzenlenen Tahran Animasyon Festivali'ne eser göndermştir.

Bu festivalin amacı, animasyon sanatının büyümesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve bu sanat için uygun bir platform oluşturmaktır.

Etkinliğe ilişkin en güncel bilgilere http://www.tehran-animafestival.ir/index/en/ adresinden erişebilirsiniz.