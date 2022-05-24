İran sinemasından 6 kısa film Türkiye'de gösterilecek

Türkiye'nin Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Uluslararası Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali” başladı.

Sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri ve kısa film yapımcılarını öğrencilerle buluşturacak olan festival, 26 Mayıs’ta sona erecek.

Festivalin bu döneminde düzenlenecek bir programda Şehram Cevadhani, Omid Şems, Leyla Norouzi, Nesrin Muhammedpur, Omid Abdullahi ve Resul İranzad tarafından yönetilen İran sinemasına ait 6 kısa film gösterime girecek.

Türkiye’nin en köklü öğrenci filmleri festivallerinden biri olarak bilinen Uluslararası Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali'nde ayrıca İran sineması üzerinde durulacak.

İzleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Kısaca, jürisinde yer alan akademisyenler ve sinema emekçilerinin oylarıyla dereceye giren filmlere ödül takdimiyle sona erecek.

Festival boyunca Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi ve Çatalhöyük Sinema Salonu’nda pek çok yapımın ücretsiz gösterimi gerçekleştirilecek.