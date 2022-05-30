Aliyev'den İran'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye gönderdiği bir mesajda, Abadan kentinde meydana gelen ve çok sayıda İran vatandaşının yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine yol açan kazadan dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

İlham Aliyev kaleme aldığı mesajda 10 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine bağsağlığı dileyerek yaralıları için de Allah'tan acil şifalar diledi.

Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü.

Edinilen son bilgilere göre, Abadan kentinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.