İran'dan UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi önemli açıklama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yapılan müzakerelerin nasıl sürüdürüleceğini Josep Borrell ile görüştük. UAEA kurumuna İran karşıtı karar tasarısı sunanların tehdit yöntemi devam etmesi halinde tüm sonuçlarından kendileri sorumlu olacaktır.

İyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika ve üç Avrupa ülkesi gerçekçi davranırsa bir anlaşma sağlanabilir.” ifadelerine yer verildi.

ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'na karar tasarısı sunduğunu açıklamıştı.