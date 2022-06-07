Rusya: İran karşıtı kararı desteklemeyeceğiz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı dün Pazartesi günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da başladı. Önümüzdeki günlerde Yönetim Kurulunda İran'a yönelik bir karar görüşülecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nda alınacak olası İran karşıtı kararı desteklemeyeceğini bildirdi.

Rus diplomat, Viyana müzakerelerinde yer alan Batılı tarafların girişiminin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının lehine olmadığını savundu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında (UAEA) Tahran aleyhinde alınacak muhtemel bir karara ilişkin, "UAEA'da alınacak İran karşıtı bir kararın arkasında olanlar, tehdit yöntemini takip etmeyi sürdürürlerse tüm sonuçların da sorumlusu olacak." demişti.

ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak UAEA Yönetim Kuruluna karar tasarısı sunduğunu açıklamıştı.