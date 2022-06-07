Tahran’dan UAEA’nın İran raporuna eleştiri

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İran nükleer programı ile ilgili sunduğu rapora tepki göstererek, “Ajans raporlarında, düşmanımız özellikle İsrail tarafından sağlanan istihbari bilgilere yer veriyor.” dedi.

İslami, "Şu ana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sorularına özenle cevap verdik ve hiçbir eksiklik söz konusu değil." ifadesini kullandı.

İran karşıtı karar çıkarmaya çalışan bazı UAEA Yönetim Kurulu üyelerine seslenen İslami, bunun yeni bir durum yaratmayacağını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın siyasi araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan İslami, şunları kaydetti:

“Ajans, UAEA tüzüğüne uymalı. Bu kurum, nükleer tesislerimize yapılan zararları eleştirmedi, bu da büyük bir soru işareti yaratıyor.

Stratejimizde nükleer silahların yeri yok. Bunu gündeme getirenlerin ifadeleri sadece tek taraflı suçlamalardan ibaret.”

İslami, yüzde 90 saflıkta uranyum zenginleştirme işlemi hakkında, “Bu konu ilgili makamların kararına bağlıdır. Uranyum zenginleştirme ile ilgili kararlarımızı kışkırtıcı amaçlarla vermiyoruz.” açıklamasını yaptı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Ajansın nükleer tesislerin video görüntülerine erişme ihtimaliyle ilgili olarak, “Bu Viyana görüşmelerinin sonucuna bağlı. Sonuç ne olursa olsun barışçıl nükleer faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı'dan UAEA'ya uyarı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yapılan müzakerelerin nasıl sürüdürüleceğini Josep Borrell ile görüştük. UAEA kurumuna İran karşıtı karar tasarısı sunanların tehdit yöntemi devam etmesi halinde tüm sonuçlarından kendileri sorumlu olacaktır." demişti.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında, "İyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika ve üç Avrupa ülkesi gerçekçi davranırsa bir anlaşma sağlanabilir.” ifadeleri kullanılmıştı.