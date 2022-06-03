Yunanistan Savunma Bakanlığı heyeti Ermenistan'da

Ermenistan medyasına göre, Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias başkanlığındaki heyeti kabul eden Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, savunma alanındaki Ermeni-Yunan işbirliğinin mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek askeri-teknik işbirliğine değindi.

Hardalias, Yunan tarafının işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu teyit ederek, iki ülke arasındaki sıcak ve dostane ilişkilerine dayanarak mevcut zorlukların üstesinden gelmek için işbirliğini derinleştirmek zorunda olduklarını kaydetti.

Görüşmede bölgesel güvenlikle ilgili konular da ele alındı. Savunma Bakanı, 44 gün süren savaşın ardından Karabağ'daki güvenlik durumu ve mevcut tehditleri hakkinda bilgi verdi.