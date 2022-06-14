AB'den 'Filistin' kararı

İşgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret eden Von der Leyen, Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Von der Leyen, AB'nin yıllık yaklaşık 600 milyon avro destek ile "Filistin'in en büyük bağışçısı olduğunu" ifade etti.

Von der Leyen, "AB'nin Filistinliler için tahsis ettiği 2021 fonlarının şimdi hızla Filistin'e dağıtılabileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu önemli, çünkü, AB fonları insanları, özellikle de en dezavantajlı olanları destekliyor ve ekonomik fırsatlar için doğru koşulların yaratılmasına yardımcı oluyor." dedi.

AB tarafından 2021 ve bu yılın ilk yarısı için Filistinlilere tahsis edilen, özellikle kamu çalışanlarının maaşlarını destekleyen fonlar askıya alınmıştı. Filistin'deki Avrupa Birliği ofisine göre bu, AB bloğu içindeki düzenlemelerden kaynaklanmıştı.

AA