'İran botları Amerikan savaş gemisini taciz etti' iddiası

Fars Körfezi'nde İran hücumbotlarıyla, Amerikan savaş gemileri arasında gerilim yaşandığı ileri sürüldü.

Washington Post'a konuşan bir ABD'li askeri yetkili, Fars Körfezi'nde İran'a ait 3 botun ABD savaş gemilerini taciz ettiğini iddia etti.

Adını açıklanmayan askeri yetkilinin iddiasına göre, Amerikan gemilerinden birinin uyarı atışıyla karşılık vermesinin ardından İran botları bölgeden uzaklaştı.

Amerikalı yetkili, İran botlarının Cyclone sınıfı devriye gemisi USS Sirocco ve nakliye gemisi USNS Choctaw County’a yaklaştığını öne sürdü.

İddia göre, İran hücumbotları Choctaw County gemisine 47 metre kadar yaklaştı.

Haberde, İran botlarının 'güvenli ve profesyonel olmayan bir manevra gerçekleştirdiği' öne sürüldü.