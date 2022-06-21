  1. Azerbaycan
21 Haz 2022 12:38

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Laçın ve Kelbecer illerinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Karakilise ve Basarkeçer illerindeki Ermenistan askerlerinin Laçın ve Kelbecer illerinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece sabah saatlerine kadar Ermenistan'ın Karakilise ilinin Saybalı ve Basarkeçer ilinin Aşağı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Laçın ilinin Minkent ve Kelbecer ilinin Yellice yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli kalibreli silahlarla aralıklarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından misilleme ateşi açıldığı ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Kaynak: Sondakika.com

News Code 1903007
https://tr.mehrnews.com/news/1903007/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler