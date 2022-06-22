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22 Haz 2022 12:36

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya başbakan yardımcıları bir araya geldi

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya başbakan yardımcıları bir araya geldi

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya başbakan yardımcıları 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında bir araya geldi.

25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının açılmasına yönelik Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının Üçlü Çalışma Grubu Eşbaşkanlarının çalışma toplantısı gerçekleşti.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan Yardımcısı'nın 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılımı sırasında Üçlü Çalışma Grubu Eşbaşkanlarının çalışma toplantısının da yapıldığını bildiriyoruz.”

Kaynak: Ermenihaber

News Code 1903032
https://tr.mehrnews.com/news/1903032/

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