Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya başbakan yardımcıları bir araya geldi

25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının açılmasına yönelik Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının Üçlü Çalışma Grubu Eşbaşkanlarının çalışma toplantısı gerçekleşti.
Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Başbakan Yardımcısı'nın 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılımı sırasında Üçlü Çalışma Grubu Eşbaşkanlarının çalışma toplantısının da yapıldığını bildiriyoruz.”
Kaynak: Ermenihaber
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