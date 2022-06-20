Emir Abdullahiyan, Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkmen mevkidaşı Reşid Meredov ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ve Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Liderler Zirvesi hakkında fikir teatisinde bulundu.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, iki liderlerinin Tahran'daki son görüşmesine atıfta bulunarak, Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın Tahran ziyaretini iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve “Bu ziyaret iki komşu ülke arasındaki dostane ilişkilerinin gelişmesinde büyük katkısı oldu.” dedi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı, Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesi’nin Türkmenistan’ın ev sahipliğinde yapılmasını destekledi.

Reşid Meredov ise, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov’un Tahran ziyaretini iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcı olarak değerlendirdi.

Meredov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov’un İran Cumhurbaşkanı Reisi’ni Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesine katılması için davet ettiğini söyledi.