Karabağ'da cami restorasyonuna yardımcı olmaya hazırız

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzatullah Zerğami, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile görüştü.

Görüşmede Zerğami, Azerbyacan ile İran’ın tarihsel, kültürel ve dinsel açıdan ortak bağlara sahip olduğuna dikkat çekerek, “Halklarımız kendilerini birbirine yakın görüyor. Dolayısıyla hükümetler engelleri kaldırmak ve onları birbirine yaklaştırmak için ellerinden geleni yapmalıdır.” dedi.

Zerğami, tarihi Hüdafrin Köprüsü hakkında, "İran ile Azerbaycan sınırında bulunan bu köprü dostluk köprüsüdür ve bir dostluk simgesidir.” ifadesini kullandı.

Dağlık Karabağ'daki camilerin zarar görmesinden derinden üzüldüğünü ifade eden Zerğami, şunları kaydetti:

“Karabağ’da savaşta zarar gören camilerle ilgli gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarına yardım etmeye hazırız. Bugün yıkılması gereken tarihi yapıtlar değil, milletler arasında örülen duvarlardır.”

Bakan Zerğami, kültürün önemine değinerek, “Ortak düşmanlarımız milletler arasında anlaşmazlık yaratmaya çalışıyor, ancak tüm insanlığı ortak bir kültür aracılığıyla birleştirmek için çalışmalıyız.” açıklamasında bulundu.

Büyük şair Nizami Gencevi'nin iki ülke arasındaki en önemli kültürel ortaklıklardan biri olduğunu anlatan Zerğami, "Bu büyük ve ünlü şair, insanlığın onurlarından biridir. Şiirlerinin içeriğine dikkat etmeli ve birlik oluşturmak için kullanmalıyız." diye konuştu.

Bakan Zerğami, Azerbaycan tarafına İftar kültürünün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne ortak dosya olarak sunulmasını teklif etti.

Tahran ziyareti çerçeveisnde bu sabah İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile bir araya gelen Anar Kerimov, “İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel münasebetler de gelişecektir.” demişti.