Türk gazeteciler İstanbul'da protesto düzenledi

Basın meslek örgütleri, çok sayıda gazetecinin katılımıyla İstanbul Şişhane’de, kanun teklifine karşı ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada "İktidarın kurguladığı geleceği biz gerçekleri yazarak deleceğiz. Gerçekleri yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Bu yasa tasarısıyla Türkiye’de habercilik yok edilmek istenmektedir.” ifadesini kullandı.

“Bu tamamen sansür yasasıdır”

DİSK Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş, “Özgür bir ülke için özgür basın şart” diye konuştu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ise kanun teklifi için, “Bu tamamen sansür yasasıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin yasalaşmaması için parlamentoda sonuna kadar mücadele edeceklerini, yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini bildirdi.

CHP lideri: Düzenleme sansür teklifi

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının özgürce yazmasını ve eleştirebilmesini, istediklerini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin bulunmadığını, bir kişiye bağlı "kuvvetler birliği" olduğunu öne sürdü.

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeyi "sansür teklifi" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Milletvekillerinin eline vermişler, sarayda hazırlanmış, atıyorlar altına imzaları, nasıl bir felaket olduğunun da farkında değiller. 'Kimse sarayı, AK Parti'yi, MHP'yi eleştirmesin. Herkesin ağzına bant çekelim, hiç kimse konuşmasın, dünyayı güllük gülistanlık gösterelim millete.' Sanıyorlar ki bu millet bunu yutacak. Yutmayız, bu millet bunu yutmaz. Her şey meydanda. Yasa teklifi getiriyorlar, komisyonda görüşülecek. Yargıtay'dan bir üye istiyorlar, hakim geliyor konuşuyor. 'Bu doğru değil, uygulanması ciddi sorunlar yaratır.' diyor. Hemen AK Parti ve MHP milletvekilleri hakimi susturuyorlar. Büyük bir ihtimalle de pişman olmuşlardır. Namuslu bir yargıç, ahlaklı bir adam gelmiş. 'Yanlıştır bu.' diyor.”

Silivri Cezaevi'nde bazı gazetecilerin de kaldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, adaletsizliğin tarihini yazmak isteyenlerin Silivri'ye bakacaklarını savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir ara Naziler'in toplama kampı gibiydi orası. Kimi buldularsa atıyorlardı içeri. Ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı bile terörist diye içeri aldılar. O zaman Silivri'ye gittiğimde 'Burası bir toplama kampı gibidir.' demiştim. Ben Ankara'ya gelmeden fezlekem gelmişti. " sözlerini sarf etti.

Kaynak: Euronews