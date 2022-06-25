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25 Haz 2022 11:41

ABD'de 25 dini liderden Biden'a İran çağrısı

ABD'de 25 dini liderden Biden'a İran çağrısı

ABD'de 25 dini liderden oluşan bir grup, yayımladıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'a nükleer anlaşmasına dönme çağrısında bulundu.

ABD'de 25 dini liderden oluşan bir grup, yayımladıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'a İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmasına dönme çağrısında bulundu.

Ulusal Mevzuat Dostları Komitesi (FCLN) öncülüğündeki grup tarafından yapılan açıklamada, anlaşmaya geri dönüşün Ortadoğu'da barış, diplomasi ve istikrar için önemli bir zafer olacağı yer verildi.

Ne olmuştu? 

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

News Code 1903081
https://tr.mehrnews.com/news/1903081/

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