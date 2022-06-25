BRICS liderlerinden "İran nükleer anlaşması" çağrısı

14. BRICS Liderler Zirvesi, Çin’in ev sahipliğinde çevrim içi yapıldı. Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ve Güney Afrika Devlet Başkanı H.E. Cyrill Ramaphosa katıldı.

Sputnik'e göre; BRICS Zirvesi kapanış bildirisinde, BRICS liderlerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) sürdürülmesi ve bu anlaşmanın yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Anlaşma, İran ve P5+1 olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında uzun müzakerelerin ardından imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Viyana’daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verildi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de yürüten AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu bildirildi.