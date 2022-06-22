Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Tahran'a geliyor

Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün (22 Haziran) Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Sergey Lavrov Tahran temasları kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Emir Abdullahiyan’ın Lavrov ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, 2015’te İran’la yaplan nükleer anlaşmanın yanı sıra bölgesel meseleler ve Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alınmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Avrasya ve Kafkasya bölgesi ile işbirliğimizi genişletebilmemiz için hafta sonu Sayın Lavrov'u Tahran'da ağırlayacağız." demişti.