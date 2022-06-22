İran, Biden'ın Ortadoğu ziyaretinin gündeminde olacak

Al Mayadeen'e göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın Joe Biden'ın Riyad ve Tel Aviv'i kapsayacak bölge ziyareti sırasında ele alınacak konulardan biri olduğunu bildirdi.

Ned Price Washington'un hâlâ İran nükleer anlaşmasına geri dönmek istediğini iddia etti.

Price ayrıca İran'ın nükleer anlaşmanın hükümlerinin ötesine geçen gelişmiş santrifüjleri kullanmaya devam etmesinden endişe duydukları iddiasını öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, 13-16 Temmuz'da Tel Aviv ve Riyad'a ziyarette bulunacak.