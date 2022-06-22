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22 Haz 2022 09:12

İran, Biden'ın Ortadoğu ziyaretinin gündeminde olacak

İran, Biden'ın Ortadoğu ziyaretinin gündeminde olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın Joe Biden'ın bölge ziyareti kapsamında ele alınacak konulardan biri olduğunu duyurdu.

Al Mayadeen'e göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın Joe Biden'ın Riyad ve Tel Aviv'i kapsayacak bölge ziyareti sırasında ele alınacak konulardan biri olduğunu bildirdi.

Ned Price Washington'un hâlâ İran nükleer anlaşmasına geri dönmek istediğini iddia etti.

Price ayrıca İran'ın nükleer anlaşmanın hükümlerinin ötesine geçen gelişmiş santrifüjleri kullanmaya devam etmesinden endişe duydukları iddiasını öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, 13-16 Temmuz'da Tel Aviv ve Riyad'a ziyarette bulunacak.

News Code 1903025
https://tr.mehrnews.com/news/1903025/

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