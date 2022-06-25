IMF, ABD ekonomisinin büyüme beklentisini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

ABD ekonomisinin Covid-19 şokundan güçlü bir toparlanma kaydettiği belirtilen açıklamada, son derece esnek bir ekonominin avantajlarıyla birlikte benzeri görülmemiş politika teşvikinin olumlu etkileri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, tedarik zinciri engellerinin beklenenden daha kalıcı olduğuna işaret edilerek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Çin'in Covid-19 salgınına karşı aldığı karantina önlemlerinin yeni endişelere neden olduğu kaydedildi.

"Resesyondan kıl payı kurtulmasını bekliyoruz"

Enflasyondaki geniş tabanlı artışın hem ABD hem de küresel ekonomi için sistemik riskler oluşturan bir gerçeklik haline geldiği belirtilen açıklamada, on yıldan fazla süredir hedefin altında seyreden enflasyonun ardından artan enerji fiyatları ve devam eden küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir hızlanmaya yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, bir resesyona neden olmadan ücret ve fiyat artışını süratle yavaşlatmanın politika önceliği olması gerektiği vurgulandı.

IMF'nin açıklamasında, "ABD ekonomisinin 2022-2023'te yavaşlamasını ancak resesyondan kıl payı kurtulmasını bekliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,7, 2024'te 0,8, 2025'te yüzde 1,7 ve 2026'da yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

IMF, nisanda yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, ABD ekonomisinin 2022'de yüzde 3,7 ve 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Enflasyon tahminlerine de yer verilen açıklamada, ABD'de enflasyonun bu yıl yüzde 5,4, 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 1,8, 2025'te yüzde 1,8 ve 2026'da yüzde 1,9 olmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA