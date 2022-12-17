IMF’den Mısır’a büyük kredi

IMF, Mısır’a 3 milyar dolarlık kredi verilmesine dün onay verdi. Bloomberg, bu kredinin, zor durumdaki Mısır ekonomisi için kısmi rahatlama sağlayacağına işaret etti.

IMF İcra Kurulu’nun dünkü kararı sonrasında ilk aşamada Mısır’a kredinin 347 milyon dolarlık diliminin aktarılacağı belirtildi.

Mısır’da hazine, gelirlerinin yaklaşık yarısını faiz ödemelerine harcıyor. Bu durumun, önümüzdeki yıllarda da kamu finansmanı için zorluk yaratmaya devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında artan emtia fiyatları, tahıl ve petrol ithalatçısı Mısır ekonomisini zorlamış, ülkeden bu yıl yaklaşık 22 milyar dolarlık yabancı portföy çıkışı olmuştu.

Kaynak: Sözcü