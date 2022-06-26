İran: 300 km menzilli füzeler yakında görücüye çıkarılacak

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Vekili General Alirıza İlhami, bugün yaptığı açıklamada, "İran Ordusu ve Devrim Muhafızları'nın füze kabiliyetinin artırılması, ülkenin caydırıcı gücü ve ulusal menfaatlerinin korunması açısından önemlidir. Bu kapsamda 300 km menzilli hava savunma füzeleri yakında tanıtılacak." dedi.

General Alirıza İlhami, "Stratejik konularda hiçbir ülkeye bağımlı olmamalıyız. Tüm yaptırımlar ve tehditlerden kurtulmak için askeri konular başta olmak üzere her alanda daha güçlü hale gelmeliyiz.” ifadesini kullandı.

İranlı komutan ayrıca, 3000 kilometre menzile sahip yerli ve milli radar sisteminin de hava savunma kuvvetleri uzmanları tarafından geliştirildiğini söyledi.