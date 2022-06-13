İslam karşıtı İngiliz filmi Fas’ta yasaklandı

Film, Yüksek Ulema Konseyi tarafından İslam’ın “yerleşik gerçeklerinin açık bir şekilde tahrif edilmesi” olarak adlandırıldı. Cennetin Hanımı Mısır, Pakistan, İran ve Irak’ta da kınandı.

Fas devlet medyasına göre, konsey film yapımcılarını “ün ve sansasyon peşinde koşmak” ve “Müslümanların duygularını incitmek ve dini hassasiyetleri kışkırtmakla” suçladı.

İngiltere'de dünyanın en büyük sinema zincirlerinden Cineworld, sinemaların önünde protestolara yol açmasının ardından Hazreti Muhammed'in (s.a.v) kızı Hz. Fatıma Zehra (s.a) hakkında çekilen Cennetin Kadını filminin gösterimini iptal etmişti.

Bu filmin İngiltere sinemalarından çekilmesi için 120 binden fazla kişi imza atmış, Bolton Camiler Konseyi filmi "küfür" ve mezhepçi olarak nitelendirmişti.